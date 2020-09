Roger Martínez está en la mira del Al-Hilal de Arabia Suadita

MÉXICO – La salida de Roger Martínez de las Águilas del América se viene platicando desde hace meses atrás pero nunca se ha llegado a nada concreto con el jugador, pero ahora surgió otro ahora lo quieren por suelos árabes, ya que el Al-Hilal se ha acercado con el club mexicano para investigar su situación.

Otro dato que llamó mucha la atención es que el club de Arabia Saudita estaría yendo con todo para conseguir a Martínez sin importar el precio, ya que estarían aceptando cualquier término monetario que pidiera el cuadro mexicano, el cual está pidiendo un poco más de 15 millones de dólares.

En caso de que se llegara a pactar un trato por parte de ambas partes, sería el quinto país en el que Roger estaría albergándose, ya que durante su etapa como futbolista profesional ya tiene experiencia en el continente Europeo donde jugó en España, en Asía donde llegó a China y América donde dio sus primeros pasos en Argentina y su última etapa la ha llevado en México.

El colombiano ha vestido los uniformes del Racing, Santamarina y Aldosivi de Argentina, Jiangsu Suning de China, Villareal de España y por último, su actual club Águilas de México, donde no ha tenido mucha acción en el torneo de Guard1anes 2020, ya que su insistencia por irse del cuadro provocó que no fuera contemplado para jugar, pero al no poderse marchar fue perdonado y entró en acción hace poco.