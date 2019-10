Roger Federer anunció su participación en Tokio 2020

Roger Federer anunció que participará en los Juegos Olímpicos del próximo año, a celebrarse en Tokio, Japón.

Durante los últimos meses, he estado debatiendo con mi equipo qué debería hacer en el verano de 2020 entre la finalización de Wimbledon y el inicio del US Open y, finalmente, lo que mi corazón me ha dictado es que participe en los Juegos Olímpicos de Tokio“, manifestó el tenista suizo.