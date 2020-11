Roethlisberger vuelve a ser activado tras estar en la lista de reservas/COVID-19

ESTADOS UNIDOS – Después de que el mariscal de campo de los Steelers de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, fue inducido a la lista de reservas/COVID-19, lo que provocó su inactividad en toda la semana por medidas de seguridad al permanecer resguardado, este al fin fue liberado de la lista al volver a ser activado.

Esta noticia sería un gran alivio para los Steelers, ya que pese a que Ben no tuvo ningún tipo de esfuerzo físico en los días pasados, la franquicia seguía trabajando como si su capitán fuera a estar listo para el duelo de este domingo ante los Bengals de Cincinnati, donde posiblemente si pueda ser contemplado para ser el titular del duelo.

Ben tuvo que ser incluido en esta exclusiva lista que solo es para atletas o miembros del cuerpo técnico que se hayan contagiado de Covid-19 o hayan tenido un acercamiento riesgoso con un enfermo, no necesariamente tiene que ser portador del virus para estar en ella, y tal así fue el caso del quarteback, pues este tuvo contacto con su compañero Vance McDonald, de quien se reveló su resultado positivo el lunes.

Además de Ben, otros jugadores que fueron sacados de la lista, Vince Williams, Jaylen Samuels y Jerald Hawkins fueron quienes pudieron librarse de ese grupo, pero solo existe la alta posibilidad de que Williams y Roethlisberger puedan estar dentro del campo este domingo.

Este sábado Ben regresó a las instalaciones de su equipo para ponerse al día con las nuevas tácticas a practicar para este compromiso, pero debido a su falta de actividad, tuvo menos carga en los ejercicios y solo tuvo un trabajo moderado para evitar cualquier lesión.

“Si sale del protocolo, tendremos un ejercicio ligero mañana solo para darle una perspectiva con casco en algunas de las situaciones para poner los toques finales a nuestro trabajo, para que trabaje con los elegibles para el juego, para tener conversaciones informales que nos permitan algo de comodidad para jugar. No estoy muy preocupado. Este hombre ha hecho este trabajo por 17 años. Tiene mucha experiencia. Nosotros nos mantendremos trabajando duro para virtualmente estar preparados (por si regresaba). De todos modos, mucho de su trabajo está por encima del cuello en términos de preparación. No me preocupa mucho, para ser honesto”, dijo el entrenador del equipo, Mike Tomlin.