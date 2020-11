Roethlisberger está en lista de Covid-19, pero Steelers entrena como si fuera jugar el domingo

ESTADOS UNIDOS – Los Steelers de Pittsburgh se encuentran arriba del barco rumbo a su próximo compromiso contra los Bengals de Cincinnati el domingo, sin embargo, están navegando sin su capitán, el mariscal de campo Ben Roethlisberger, pues se encuentra dentro de la lista de reversas/COVID-19, lo que ocasiona que se encuentre inactivo para entrenar.

Pero su grupo no lo ha dejado abandonado, al contrario, los jugadores se están empeñando a trabajar duro con la idea de que Ben pueda estar listo para el encuentro contra Bengals, por lo que todas las estrategias a practicar están enfocadas como si el quarteback fuera a jugar.

Después de que el lunes los Steelers reportaron el caso positivo por Coronavirus del ala cerrada Vance Mcdonald, el martes se comprobó que el jugador tuvo acercamiento con Roethlisberger, por lo que este también fue enviado a la lista como medida de precaución y además siguiendo los protocolos de la NFL.

"Nos prepararemos y seguiremos preparándonos como si Ben fuera a jugar. Hasta este momento, no se ha perdido una repetición. De todas maneras, no entrena los miércoles, ha habido varios momentos en su carrera en los que no ha practicado en toda la semana y ha jugado los partidos, ha jugado con éxito en los partidos. No cuestiono eso ni un poco", declaró coordinador ofensivo Randy Fichtner.