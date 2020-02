Rodolfo Pizarro se despide del Monterrey

MÉXICO – El delantero mexicano Rodolfo Pizarro fue a darle el último adiós a las instalaciones de los Rayados de Monterrey, que fue su casa desde el torneo de Apertura del 2018 de la Liga Mx hasta el día de hoy, pues su fichaje al Inter de Miami de la MLS es una realidad inminente.

El jugador no se presentó a las prácticas de este miércoles y se presentó después de haber concluido, pues solamente estuvo presente unos cuantos minutos para recoger sus cosas; en el sitió ya no se encontraban sus ex compañeros, ni su ex entrenador Antonio Mohamed.

En su cuenta de instagram Pizarro subió una fotografía del campo de entrenamiento y la acompañó con un emoji de agradecido, agradeciendo al club por todo el apoyo que le brindaron.

Se informó que el club estadounidense hizo el pago de la cláusula de rescisión del futbolista con un valor de más de 17 millones de dólares y se tiene previsto que sea presentado el día de mañana.

Información por Medio TIempo.