Rodolfo Pizarro respalda decisión de Carlos Vela de no jugar esta temporada de la MLS

Rodolfo Pizarro manifestó su apoyo a la decisión tomada por Carlos Vela, quien declinó participar en el torneo “MLS is Back” en Orlando, pues opina que es una razón más que justificable el ver por el bienestar de su familia.

Es una decisión personal, es el nacimiento de su hijo, creo que hay justificación con eso, yo estoy pensando en lo que viene con mi equipo”, dijo el mexicano.

El futbolista del Inter Miami expresó que está concentrado en lo que viene para el equipo en el venidero torneo de la MLS.

“Me enfoco en hacer un buen papel, en lo que son nuestros objetivos que son dar la sorpresa y el campeonato. Si al equipo le va bien, a mí me irá bien (en lo personal) y me enfoco en que le vaya bien a todos”, indicó.

En ese sentido, Pizarro aseguró no tener miedo de contagiarse de coronavirus, pues está consciente de que la liga se encuentra tomando las medidas sanitarias.

“En lo personal, me siento seguro, creo que la MLS tiene todas las medidas adecuadas para que nos sintamos así. Si no nos juntamos con otro equipo, creo que no tienes ningún riesgo si sigues las medidas”, concluyó.