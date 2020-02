Rodolfo Cota podría librar castigo por protestar contra feminicidios

Rodolfo Cota, portero de León quien utilizó la imagen de una mujer ensangrentada dando forma a la geografía de México en una camiseta al término del juego entre León y Necaxa, no sería sancionado por la Comisión Disciplinaria de la FMF.

A pesar de que en el reglamento hay un apartado en el que este tipo de actos tienen que ser castigados, lo delicado del tema y el apoyo de su club para realizar el acto, provocaría que la acción se pasara por alto.

Para Camila de la Fuente, autora de este dibujo, a Cota lo que se le tiene que dar es "un reconocimiento por su valentía y solidaridad con todas las mujeres en estos momentos tan complicados que vivimos".

La ilustradora expresa que esta imagen nació "de la indignación y la rabia por lo que está sucediendo y por la inacción del Gobierno al respecto. El que un juego como el futbol, el llamado juego del hombre se sume a esto, habla muy bien, porque los hombres también tienen madres, hermanas, esposas, hijas, y sufren por este tipo de actos. Lo que hizo Rodolfo, reitero, es un acto valiente y responsable".

Antes de que Cota mostrara la imagen, "no me había comunicado con él, no nos conocíamos. Me llamó después para disculparse, porque no me había dado crédito, tomó la foto del Twitter sin saber, pero en cambio le agradecí que se haya tomado el tiempo de serigrafiar una camiseta y dar a conocer aún más este problema tan grave".

Por esa razón, una sanción de la Liga MX, "no debería proceder, no hace publicidad a nada, ningún tipo de propaganda, sólo retrata una realidad que nos afecta a todos, los de izquierda y los de derecha, los de cualquier tipo de estrato social.

Ojalá esto, "sirva de algo, porque salir a la calle da miedo, pero por eso mismo, debemos salir y protestar ante esto".