Rocco Baldelli y Mike Shildt, los Managers del Año 2019

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Mike Shildt, de los Cardenales de San Luis, y Rocco Baldelli, de los Mellizos de Minnesota, se hicieron acreedores a los premios para el Manager del Año, tras sus primeras temporadas completas en las Grandes Ligas.

Shildt consiguió el galardón en la Liga Nacional, tras superar a Craig Counsell, de los Cerveceros de Milwaukee, quien obtuvo más votos a primer lugar por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica, que anunció los resultados el martes. El piloto de San Luis recibió más votos a segundo puesto y apareció en más papeletas.

Al conocer que se le entregaría el trofeo, Shildt derramó algunas lágrimas. Dijo que estaba muy sensible, pues su madre había fallecido el miércoles pasado.

Mi mamá era un ser notable”, destacó. “Aprecio el tiempo que ella y mi papá invirtieron en mí. Ella se ponía sentimental, al saber que era probable que no estuviera aquí. Yo le dije: ‘¿Sabes?, tú sabrás el resultado antes que yo. No he asimilado esto todavía, y no sé si algún día lo haré”.