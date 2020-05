Robles no pierde la confianza sobre el ring

HERMOSILLO, Sonora.- En diciembre pasado apenas conoció lo que es una derrota, pero para el pugilista hermosillense Saúl Robles esto no le quita de la mente el hecho de considerarse uno de los mejores sonorenses de su generación.



Para Robles las cosas venían saliendo bien hasta antes de diciembre cuando tuvo que bajar de peso, casi 10 kilogramos en tres semanas, lo que lo hizo llegar lejos de su mejor forma física ante Hytan Ramos, en Mérida.

“Me ayudó bastante (la derrota) porque en esa pelea yo bajé de peso con poco tiempo, sí me avisaron con tiempo pero la indisciplina de no ponerme a dieta antes me hizo que bajara, en tres semanas, casi 10 kilos y me sentía muy débil y para la pelea ya no me recuperé.

“Sí siento que estoy entre los mejores (de su generación en el estado), aquí en Sonora hay mucho talento, de hecho hay muchos de mi peso, mi hermano es de mi peso y está entre los mejores pero creo que sí logró entrar dentro de los más destacados de mi peso” explicó.

Aunque sabe que ahorita las cosas están complicadas y una fecha exacta para volver al ring no puede saber, Saúl considera que no hay nada que pueda sacarle de la cabeza el poder trascender y en un momento convertirse en monarca mundial.

“Ahorita quiero superar las pruebas que me ponga mi promotor, mi entrenador, ir haciendo un buen récord y estar listo para cuando se dé un título a lo mejor no de campeonato del mundo, porque sé que se batalla y lleva tiempo, pero algún título latino o algo del estado, lo que sea, me vendría bien alto así”, explicó.

ES BUENO SABER...

Saúl Robles pertenece a la división de los Superpluma y hasta el momento tiene un récord de 9-1 en ganados y perdidos.

Saúl Robles tiene 10 combates en el terreno profesional.