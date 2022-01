Roberto Vizcarra contra Benjamín Gil: La gran final de la LMP

La final de la Liga Mexicana del Pacífico que disputan Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán no sólo es especial por la rivalidad que últimamente se ha gestado entre estos dos equipos, sino también porque Roberto Vizcarra y Benjamín Gil han acaparado los últimos cinco títulos en este circuito.

El actual manager del conjunto jalisciense fue campeón con Águilas de Mexicali en la temporada 2016-2017 y dos años después le dio el primer título de LMP a los Charros; mientras que el manejador sinaloense se coronó con Tomateros en la 2017-2018 y luego consiguió el bicampeonato en las últimas dos campañas.

“Es una tremenda oportunidad, siempre lo he dicho, pero la meta no es ganar un bicampeonato o un tricampeonato, es ganar el campeonato que tienes por delante; si se acumulan, que Dios lo permita, hacer cuatro o cinco, no va a haber más presión en el quinto o en el sexto, simple y sencillamente el reto es diferente cada año.

“Uno se propone a entregar el mejor trabajo que se pueda, la mejor preparación que uno pueda darle a sus jugadores, y que los jugadores resuelvan esas oportunidades; pero ni más ni menos presión, simplemente es pelear por lo que tenemos por delante”, expresó Benjamín Gil.

La rivalidad entre estas dos organizaciones comenzó en la temporada 2014-2015, cuando ambas llegaron a la final y los Tomateros se impusieron en cinco juegos a unos Charros que apenas se reintegraban a la liga.

“Si no sientes presión, quiere decir que no estás disfrutando el juego, para qué te voy a echar mentiras, pero no es nomás contra Culiacán, puede ser contra cualquier otro rival; hay que saber controlarla y salir con una estrategia cada día para poder sacar el resultado”, declaró el “Chapo” Vizcarra.

Culiacán no podrá hacer uso de Manny Bañuelos en la final debido a que este firmó con un equipo en Estados Unidos; mientras que Jalisco aún está a la espera de que Ryan Verdugo se recupere de una lesión.