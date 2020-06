Roberto Osuna quiere jugar esta temporada con los Charros en la LMP

Roberto Osuna está puesto para jugar la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco.

Ante una inminente corta temporada de Grandes Ligas, el relevista de los Astros de Houston quiere mantener su brazo activo en invierno, por lo que desea participar en la campaña 2020-21 de la LMP.

"Si hay liga yo creo que sí, a como están las cosas quién sabe. La intención mía es venir, si hay temporada a mí sí me gustaría venir, sobre todo por el año que no hemos jugado.

Nosotros los relevos tenemos que mantener nuestro brazo en condiciones porque al final del día yo pitcheo en 80, 90 quizá hasta 100 innings en el año, entonces para mí pitchear 40 entradas en el año no me favorece en nada para el próximo año, tengo que mantener mi brazo en una condición de lanzar ciertos innings al año. Creo que reportar a Charros sería algo importante", indicó el sinaloense.

Pese a que la Serie del Caribe se celebrará en Mazatlán en febrero de 2021, Osuna descartó poder llegar tan lejos en el calendario, tomando en cuenta que estará muy cerca de reportar a los entrenamientos primaverales de las Mayores.

"De que me gustaría, me gustaría, pero eso en realidad no entra en mis planes, ya está muy próximo a yo irme (pretemporada de Grandes Ligas), yo jugaría un ratito con Charros, no sé cuánto tiempo, pero ya la Serie del Caribe se me hace un poquito complicado", mencionó.