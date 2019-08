Rivera considera que Jeter entrará a Cooperstown de forma unánime

Para Mariano Rivera, su ex compañero en los Yanquis de Nueva York, Derek Jeter, ingresará al Salón de la Fama de la misma forma que él, de forma unánime.

Según mencionó el cerrador panameño en la entrevista que hizo con 12Up.com, el ex parador en corto de los Bombarderos del Bronx no tendrá problemas para entrar al recinto de Cooperstown, en Estados Unidos.

“Si fuera por mi, sería un 1000%, olvídate del 100%. Jugué con Derek por tantos años y verlo jugar todos los días y al ver cómo lo hacía y respetaba el juego, no veo por que no deba de ser un unánime”, expresó el ex lanzador.

El ahora directivo de los Marlines de Miami tiene una carrera bastante exitosa en sus 19 temporadas de Grandes Ligas, todas con los Yanquis, donde presume ser parte del club de los 3 mil hits, ganador de cinco Series Mundiales, Premio al Novato del Año en 1996, asistente a 14 Juegos de Estrellas, el MVP de la Serie Mundial del 2000 y su número ‘2’ retirado de la franquicia de la cual también fue capitán.