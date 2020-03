River Plate no jugará contra Atlético Tucumán por coronavirus

ARGENTINA – La institución de River Plate de Argentina no quiere correr ningun riesgo con su personal y jugadores debido a la pandemia del coronavirus, por lo que confirmó que la plantilla no asistirá a su compromiso contra Atlético Tucumán, así lo informó por medio de un comunicado.

También se señaló que las instalaciones del equipo permanecerán cerradas a partir del sábado y que se les dará el aviso a todos los trabajadores y jugadores cuando se vuelvan a reanudar las actividades a la normalidad.

Hasta el momento no se ha detectado ningún caso de coronavirus dentro de la institución del equipo argentino y se aseguran que se mantenga así para el bienestar de todos los involucrados, por ese motivo tomaron esta decisión de suspender actividades y también no participar en ningún enfrentamiento de la liga.

Solamente se ha informado que un jugador presentó síntomas relacionados al virus, pero aun no se ha confirmado su positivo, actualmente está siendo intervenido y analizado para poder controlar la situación de una forma favorable.

“El Club considera que la competencia implica severos riesgos para la salud del plantel profesional y todos los involucrados en un partido oficial. El hecho de que hoy uno de nuestros jugadores haya mostrado síntomas compatibles con coronavirus (COVID-19) confirma los riesgos advertidos y nos fuerza a tomar conciencia sobre las consecuencias antes mencionadas, más allá de que el diagnóstico no se haya confirmado y de que Thomas Gutiérrez esté evolucionando favorablemente. En vista de esto, River Plate ha decidido que, atendiendo a razones de fuerza mayor, no se presentará en el partido del próximo sábado 14 de marzo vs. Atlético Tucumán, finalizó.