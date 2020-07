!Rivalidad "Piojo" vs. Martinoli sigue viva! Herrera lo tacha de "miedoso"

MÉXICO – No nomas en los deportes de contacto como el boxeo o las artes marciales mixtas se crean rivalidades, las cuales muchas se catalogan como emblemáticas, también en el fútbol sucede el mismo caso, una en particular ha sido muy polémica y es imposible que forme parte de la historia del fútbol mexicano como algo histórico, pero eso no significa que llame la atención y se hable, estamos hablando de la enemistad entre Miguel “Piojo” Herrera y Christian Martinoli.

Esta pugna cobró vida hace cinco años, después de que el “Piojo” interceptara a Martinoli en un aeropuerto, donde el dirigente harto de las duras críticas lanzadas por parte del comentarista no resistió más y arremetió físicamente contra él y desde ese momento Herrera lo ha catalogado como un “miedoso”.

Herrera sacó trapitos al sol en contra de Martinoli, a quien lo considera como una persona “miedosa” que habla mal de los futbolistas durante sus narraciones de encuentros de la Liga MX, por lo que no solamente el “Piojo” es el único que no soporta su forma de expresar, también los jugadores han tenido varios roces con el narrador.

El “Piojo” puso en evidencia al decir que Martinoli se escabullía en el aeropuerto para que él o jugadores no se lo toparan de frente en los vuelos en los que les tocó viajar juntos, algo que se le ha hecho muy bajo a Herrera, ya que como hombres piensa que le debió haber dado la cara.

"Era un momento de esos que el destino estaba marcado. Pudimos haber llegado mucho antes al aeropuerto y no toparnos, pero igual nos hubiéramos juntado en el avión porque viajaban muchas veces con la Selección. Siempre Martinoli entraba hasta el final o al principio con gorras y lentes, escondido, se metía a su asiento con la gorra y los lentes. Yo en un par de veces le levanté la gorra y le dije: 'No te van a hacer nada, no te escondas, así como los atacas dales la cara'", declaró.

Este pleito no solo fue laboral, inclusive llegó a lo personal, donde Herrera afirma que Martinoli ya estaba arremetiendo contra la familia del entrenador, algo que no le gustó para nada y que inclusive quiso hacer las paces con él a través de Luis García, quien es compañero de trabajo de Christian y además compadre.