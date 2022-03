Ricardo Pepi: ¿Qué hizo el futbolista mexicoamericano que molestó tanto a la afición mexicana?

MÉXICO-. Uno de los tantos futbolistas nacidos en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, es Ricardo Pepi, joven delantero de apenas 19 años que hizo una acción que molestó bastante a la afición mexicana.

Pepi, quien decidió representar a Estados Unidos en vez de México, caso contrario a Julian Araujo, fue señalado de darle "me gusta" a un comentario "racista" en contra de los mexicanos el pasado viernes.

Ricardo Daniel Pepi, según una imagen que se volvió viral en Twitter, le dio "me gusta" a un tweet en el que un usuario escribió "Hechos. Esos monos mexicanos no pueden admitir que no tienen talento".

De inmediato, miles de usuarios de Twitter se lanzaron contra el nacido en El Paso, Texas, y su "like" a ese polémico tweet, pues hasta hicieron memes en contra del seleccionado nacional de Estados Unidos.

¿Por qué Ricardo Pepi prefirió representar a Estados Unidos en vez de México?

El padre de Ricardo Pepi, nacido en México, reveló que la Selección Mexicana no mostró interés suficiente en tomar en cuenta al joven delantero de F. C. Augsburgo, por lo que optó por ponerse la playera de las 'Barras y las Estrellas'.

"México no se acercó lo suficiente. No puedo decir que no intentaron, porque sí estuvo en una sub 16, pero las cosas se dieron por diferentes caminos y no vimos mucho de México. No creo que México lamente esta decisión. Sabemos que hay mucho talento de México; están Raúl, Funes Mori y muchos chavos", comentó hace meses el señor Pepi.