Ricardo La Volpe anuncia su retiro como entrenador

Ricardo La Volpe confesó que no quiere dirigir más y ahora piensa a convertirse en director deportivo.

A los 68 años de edad, el Bigotón explicó que su etapa en los banquillos ya pasó y que buscará reencontrarse en otra posición, pero ligado al futbol.

Estoy eligiendo ser director deportivo, ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, me pasó esa presión. No me la llevo bien con los periodistas, no me la llevo bien con los [jugadores] profesionales", explicó La Volpe.