Ricardo Ferretti hace menos sus logros como DT

Ricardo Ferretti hace menos a la estadística y al conteo de sus logros como entrenador. Es un tipo que vive en el presente.

En Tigres nadie piensa individualmente, sino colectivo, el título es de la institución, pero con el gusto de hacerlo por la afición. Lo demás son números, nunca me he fijado en eso.

El Tuca ha conquistado seis ligas como técnico y está a una del legendario Nacho Trelles, legado que ha durado 39 años; sin embargo, el brasileño pone como prioridad a la institución que a su palmarés.

“Son alicientes que tenemos y trabajamos, jugamos y nos dedicamos para dar lo máximo a la institución… lo demás son números, equis, no es motivación en el plan personal, nunca me he fijado en eso, es trabajo colectivo y para la institución”, atizó.

Respecto al dominio de los Tigres en los últimos años, Ferretti apuntó que “lo importante es hacer las cosas bien y lograr el objetivo final, las instituciones son de 100 años o más, pero tanto León como nosotros es hacer las cosas bien. Hay que disfrutar lo que tenemos. Mi reconocimiento a Nacho (Ambriz) y sus jugadores, el León dominó de punta a punta esta liga, no sólo en puntos sino en calidad deportiva”