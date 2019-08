Ricardo Ferreti está agradecido con Tigres

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Ferretti vive agradecido por todo lo que le ha dado México a lo largo de su vida como entrenador y jugador, por eso no emite críticas contra sus gobernantes, entiende los problemas que atraviesa el país y prefiere pedirle a la gente que ponga de su parte, con cosas sencillas y pequeñas, para sacar adelante la situación.



Soy migrante y como tal debo aceptar las cosas y cumplir. Estoy en un país que me ha dado lo que el mío no me dio, de cierta forma, y no vengo aquí para estar criticando, si queremos hacer un gran país tenemos que poner de nuestra parte, empezar con cosas sencillas; no tirar basura en la calle, respetar el tránsito, entre otras cosas, porque no podemos depender de un solo ser humano para cambiar a 120 millones de personas", dijo en entrevista para el programa "En la Cancha", de grupo Reforma.



Por otra parte, el Tuca, quien termina su contrato como técnico de Tigres en junio del 2021, reveló que entre septiembre y octubre del año entrante se sentará con Miguel Garza, presidente de los felinos, para ver las posibilidades a futuro.



Ferretti también habló sobre los técnicos que cobran a los jugadores por alinearlos, algo que no le consta, pero que ha escuchado en el medio.



"Sí he sabido (de técnicos que piden) de ciertos casos, comentarios, inclusive hasta en la prensa ha salido, en lo personal no me consta. Antes era una situación más normal entre comillas, hoy en día no puede existir, si lo hay es demasiado desagradable", abundó.

Sobre la participación de Tigres en los torneos internacionales, comentó que no le desagradan, pero si le preguntan a cuál le daría preferencia, siempre se inclinaría por la competencia local.



"Hemos estado tan cerca (de ganar Concacaf y Libertadores) que sí me da cosa, este paso para la institución sería importantísimo, me siento mal en este aspecto", subrayó.