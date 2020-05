Revelan que Michael Jordan contempló jugar futbol americano tras su retiro de la NBA

Después de anunciar su primer retiro en octubre de 1993, Michael Jordan pasó a jugar beisbol en las Ligas Menores, pues argumentaba que tras ganar tres títulos consecutivos en la NBA, ya no disfrutaba el deporte ráfaga como antes.

Sin embargo, en su libro titulado ‘Playing for Keeps’, el periodista David Halberstam asegura que el ex jugador de los Chicago Bulls también tuvo la idea de jugar futbol americano.

Jordan aprovechó la oportunidad para seguir hablando sobre el deseo de probar el béisbol de las Grandes Ligas, y habló sobre sus sueños recientes de batear contra algunos de los lanzadores más temidos del béisbol. También mencionó haber probado el futbol americano profesional y había hablado de ello con su amigo Richard Dent (ex jugador de los Chicago Bears). Sería un gran receptor, pero no iría por los pases por el centro, él notó”, dice el autor.

Jordan jugó en la posición de receptor en el americano, además de practicar basquetbol y beisbol.

Sin embargo, su motivación para jugar el Rey de los Deportes fue una promesa hecha a su padre, que falleció en julio de 1993.

El basquetbolista formó parte del equipo de Ligas Menores de los Chicago White Sox ese año, para después decir ‘zapatero a sus zapatos’ y volver con los Bulls la temporada 1994-95.