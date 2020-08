Revelan documento de la petición de Messi para irse del Barcelona

ESPAÑA – Ya hay más pruebas contundentes sobre la petición del atacante argentino Lionel Messi al Barcelona, donde indica que desea salir del club. Se pudo filtrar el supuesto documento oficial donde la “Pulga” hace su solicitud al club catalán de abandonar al equipo para la próxima temporada.

Muchos aficionados del mundo del futbol siguen sin creer que Messi quiera dejar al equipo que lo vio nacer y convertirse en uno de los mejores futbolistas de la historia, pero con este documento que prueba que en verdad si desea marcharse, ya se despejarían las dudas sobre los primeros rumores que se habían difundido.

Fue por medio de un burofax donde Messi hizo el escrito donde expresaba su sentir actual sobre el club catalán y en donde destacó sus ganas de ya no seguir perteneciendo a la institución. Messi fue firmado por el equipo en el año 2000 e hizo su recorrido por las Fuerzas Básicas hasta llegar al primer equipo, con quien hizo su debut en LaLiga en el 2004.

Un medio de comunicación argentino, TyC Sports, fue quien difundió una imagen del supuesto documento, donde indica que fue escrito el día 25 de agosto del año presente y ahí fue donde hizo la propuesta de que poder llegar a un acuerdo que fuera conveniente para ambas partes, lo que esto podría sellar el final de una leyenda viviente del Barcelona.

Messi quiere marcharse en buenos términos con la directiva del Barcelona, por lo que él espera que pueda marcharse como agente libre como lo estipula la clausula numero 24 del contrato, sin embargo, este tambien cuenta con una clausula de recisión extremadamente poderosa, pues tiene el valor de 700 millones de euros, por lo que los altos mandos señalaron que, si se quiere ir, que la pague. Pero todo indica que Messi se tendría que reunir con ellos y ver que opciones viables hay a la vista.

“Por medio de la presente carta, yo Lionel Andrés Messi Cuccittini solicito que se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándose en la cláusula número 24 que se me permite disponer de esta facultad. Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano; por motivos personales es esta difícil decisión que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de este club", indica el burofax.