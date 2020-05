Revela Enrique Bermúdez cuando futbolista le pidió que no le dijera "La Jirafa"

CIUDAD DE MÉXICO.-Es bien sabido que Enrique Bermúdez "bautizó" a varios futbolistas en México.

El comentarista deportivo, durante años fue la sensación en la narración de partidos por su pecular forma de hacerlo.

Pero no siempre a los deportistas les gustaron sus sobreombres, pues recientemente contó cuando Francisco Gabriel de Anda no le gustó que lo bautizara como la “Jirafa”.

El cronista de TUDN aceptó que el exdirectivo de Chivas le habló por teléfono para solicitarle que no le volviera a decir así, y es que señaló que había sido objeto de burlas de sus círculos cercanos.

Solo uno, hasta ahora, jugador que fue de Cruz Azul, me habló por teléfono, le puse ‘La Jirafa’. Me dijo: ‘oiga, señor Bermúdez, le suplico que no me diga así, mis cuates ya me traen en friega con eso’; y dejé de decírselo. Francisco Gabriel de Anda, la ‘Jirafa’ y nunca más le volví a decir”, dijo Bermúdez.