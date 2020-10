¡Reto internacional! Dominik Mysterio desafía a Aleister Black en el duelo entre México y Holanda

ESTADOS UNIDOS - El luchador Dominik Mysterio retó al holandés Aleister Black a ponerse al playera de la Selección Mexicana, si es que el Tricolor de Gerardo Martino es capaz de vencer este miércoles al combinado europeo en el Ámsterdam Arena.

A través de un video difundido en las redes sociales de la empresa WWE, Dominik presumió la camiseta del equipo mexicano y se comprometió a ponerse la playera naranja si los del ‘Tata’ caen derrotados.

SIEMPRE APOYANDO A @miseleccionmx ���� ���� @DomMysterio35 ya está listo para romperla mañana en el partido de México �� Holanda y reta a @WWEAleister a vestirse con la playera del Tri si gana. ¿Aceptará el reto? pic.twitter.com/68qLLyNHTF — WWE Español (@wweespanol) October 6, 2020

"Buenas tardes mi gente, aquí con ustedes Dominik Mysterio listo para este juego de Holanda contra México, y saben que siempre me pongo la verde, la roja, la blanca, la que caiga porque la Selección Mexicana siempre va con todo", compartió emocionado.

Y fue más allá de las palabras de aliento. "Estoy listo para ver Holanda vs México y vamos a hacer esto más interesante Aleister (luchador de la WWE). Si gana México, te tienes que poner la blanca o la verde, la que tú quieras te dejo escoger, pero si gana Holanda yo me pongo la naranja pero no va a pasar porque la última vez que jugamos en el Mundial de 2014, nos robaron un penal, quedaron 2-1 pero ahora vamos a quedar 3-1 y va a ganar México. Mi selección. ¡Viva México!".