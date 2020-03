Retiran cargos en contra de Renato Ibarra; podría salir libre hoy

MÉXICO – La defensa de Renato Ibarra, pudo demostrar que la vida de su pareja Lucely Chalá y su hermana Karen, nunca estuvieron en riesgo en el altercado de 5 de marzo, donde fue detenido junto a sus familiares, por lo que se le retiraron los cargos de “Tentativa de Aborto y Feminicidio”.

El jugador, sus hermanos y sus cuñados podrían salir de prisión hoy mismo, debido a que los abogados presentaron pruebas medicas de que Lucely y su hermana si sufrieron agresión física, pero nunca corrieron con riesgo de morir, por lo que solamente serán acusados de Violencia Familiar.

Lucely, quien fue traslada al hospital por los golpes y tambien porque sufrió amenaza de aborto, había dado una entrevista a la revista Tv Notas, a quien le narró todos lo sucedido del altercado, donde afirma que su esposo y la familia de este atentaron contra ella y su hermana.

En la audiencia que se celebró en la tarde de hoy, la juez le preguntó si era correcta la confesión que le hizo al medio de comunicación, donde afirmó que fue agredida por su marido, a lo que ella contestó que no fue agredida y que no recuerda haber dicho eso.

“No, no me agredió físicamente, no recuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron”, señaló.