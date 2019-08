Retiran a responsables de rebajar cerveza en el Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el América vs Morelia de la Jornada 5, en redes sociales circuló un video que causó indignación en algunos aficionados. En las imágenes se muestra a vendedores de cerveza rebajando la bebida con agua (que es de la llave, según acusan), situación que no tomaron con gusto los usuarios en redes.



Tras publicarse este video el Estadio Azteca a través de su cuenta de Twitter lanzó un comunicado aclarando que no están de acuerdo en que se realicen este tipo de prácticas y agregan que de inmediato se tomaron cartas en el asunto, retirando a los responsables.



"El Estadio Azteca no acepta prácticas que afecten a la afición. Circula un video que exhibe a vendedores alterando producto. Ya se retiró a los implicados permanentemente de las instalaciones.



Estamos ejerciendo acciones legales. No permitiremos estas conductas", replicó la administración del inmueble.