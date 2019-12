René Higuita explica el origen del 'escorpión'

Sin lugar a dudas, una de las jugadas más memorables en la historia del futbol internacional es el ‘escorpión’, que René Higuita, ex portero de la Selección de Colombia, hizo en Wembley en el partido amistoso que jugó ante Inglaterra en 1995.

24 años después de aquella maravillosa atajada, el ‘Loco’ reconoció que nunca había practicado el movimiento y que el origen de la maniobra viene de un comercial, y fue tiempo después del juego ante los ingleses que comenzó a perfeccionarla.

Surgió de una publicidad con un niño. Me dicen: ‘Juegue’; y lo que se me viene en el momento es una chalaca (chilena) al revés. Yo tenía que salir con algo diferente y mucho mejor que lo que hizo el niño. Nunca la había practicado antes”, señaló en entrevista para TyC.

Entre las cualidades de Higuita también estaba el gol, pues solía cobrar penales y tiros libres, lo que lo convirtió en uno de los arqueros con más anotaciones conseguidas con 45.

“Quería ser delantero, era goleador. Yo fui al evento del DIM como goleador del equipo, pero faltó el arquero. Me colocaron, me fue bien y ahí me quedé”, recordó.

Hablando de goles, mencionó que considera el de tiro libre de la final de la Copa Libertadores de 1995 como el mejor de su carrera, cuando su equipo el Atlético Nacional se midió al River Plate, pero sin dejar de lado su histórica jugada.

"Se presentó ese balón que siempre estuve trabajando. Ahí se hizo el 'escorpión'. Lo tiré porque pensé que habían cobrado offside”, indicó Higuita.