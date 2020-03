Renato Ibarra saldrá libre en las próximas horas

MÉXICO – En unas horas el jugador ecuatoriano, Renato Ibarra, quien había sido acusado por su esposa, Lucely Chalá, por "Tentativa de Feminicidio" y "Tentativa de Aborto", saldrá libre en las próximas horas, debido a que la juez, Esperanza Medrano Ortiz, le dictó “suspensión condicional del proceso” y solo recibió el cargo de “violencia familiar”.

Los cargos fueron retirados después de que los abogados del jugador presentaron una buena defensa, al mostrar pruebas que las agresiones del acusado sobre su esposa y hermana de ella, Claudia, no fueron de alto riesgo, ni corrían con el peligro de morir.

Renato fue detenido el 5 de marzo, junto a sus dos hermanos y dos cuñados, quienes también estuvieron involucrados en el altercado, pero de igual manera se espera que también sean puesto bajo a libertar junto con el jugador.

Un factor importante y que fue de mucha ayuda, fue la declaración de su esposa, Lucely, quien afirmó que nunca había sido agredida por su esposa y que no recuerda haber dicho eso en una entrevista que la revista Tv Notas le hizo cuando se encontraba en el hospital.

“No, no me agredió físicamente, no recuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron”, esta fue la declaración de Chalá en la audiencia que se celebró esta tarde en la Ciudad de México.

Información por ESPN.