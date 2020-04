Renato Ibarra asegura se le ha juzgado “muy duro e injustamente”

Renato Ibarra, el futbolista ecuatoriano que se vio envuelto en un escándalo de violencia intrafamiliar, manifestó que muchas personas han sido injustas con él, pues asegura que él nunca golpeó a su ex pareja Lucely Chalá.

"He visto publicaciones que me han dado duro y de periodistas grandes, pero así es esto y me toca aguantar todo. Además, injustamente porque no hubo agresión a mi ex pareja”, señaló el ahora ex futbolista del América.

El atacante fue dado de baja de las Águilas debido a la situación legal que enfrentó, al haber estado detenido por una semana en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Me ha dolido un poco el cómo ha manejado la prensa todo esto. Todo es muy injusto. Tampoco me hago la víctima de lo que pasó, pero tengo que aclarar que nunca hubo agresión. Hubo un problema familiar, pero nunca agredí a mi ex pareja”, agregó.

Por lo pronto, Ibarra está en la búsqueda de un equipo en el cual jugar, tras ser dejado en libertad, pero las cosas están complicadas debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus.