Reinician su conferencia: Green Bay tiene todo para liderar la reconstrucción

Los cambios, las nuevas caras y las renovaciones tanto en cuerpos técnicos como a nivel gerencia, dan una nueva cara a la NFC Norte, que podría dar una que otra sorpresa en la temporada 2022 de la NFL.

Como ya es costumbre en la Liga, Green Bay salta una vez más como favorito para llevarse la División Norte de la Nacional, pero deberá demostrar que puede sin Davante Adams ni Márquez Valdes- Scantling.

Más allá de que los Empacadores renovaron a Aaron Rodgers, el veterano quarterback tendrá que encontrar nuevos socios para que funcione su equipo de la mano del coach Matt LaFleur.

Green Bay apostará por el receptor Allen Lazard, quien debe dejar su rol secundario para volverse protagonista, además de Sammy Watkins, cuyas manos buscarán repetir los números que alguna vez lograron.

Los Vikingos de Minnesota son quienes tratarán de derrocar el reinado de los Empacadores, pero mucho dependerá de la química que consiga su nuevo coach, Kevin O’Connell, con su ex

QB Kirk Cousins.

Sobre todo porque O’Connell ha apostado por un juego que busque dañar al rival por la vía aérea, más que por tierra, lo que bien puede beneficiar a Cousins y a su socio principal Justin Jefferson.

Detrás aparecen los Leones de Detroit, que requieren que su mariscal de campo Jared Goff reaccione ya sin su ex coach Sean McVay, a quien extrañó durante la temporada anterior. Por eso, el gerente general de los Leones ha rodeado a Goff de varias armas para tratar de recuperar la mejor versión de su QB, como las llegadas de D.J. Chark y Jameson Williams.

Por su parte, Chicago luce como la principal víctima con un equipo que, como la división misma, está en reconstrucción y a la espera de lo que pueda hacer Justin Fields, apoyándose en su nuevo coordinador ofensivo, Luke Getsy, ex coordinador de pases de Green Bay. Fields tiene potencial para destacar en la NFL, pero le falta capitalizar la oportunidad.

Packers de Green Bay: busca Rodgers reemplazos

Matt LaFleur buscará ganar una vez más la División Norte de la Nacional, pero sabe que requiere encontrar a los mejores socios para Aaron Rodgers, tras las salidas de Davante Adams y Marquez Valdes-Scantling.

Sammy Watkins, Allen Lazard y Amari Rodgers necesitan encontrar su mejor versión para poder explotar el juego aéreo con Rodgers. LaFleur también deberá superar la ausencia de 2 elementos de su staff técnico: Nathaniel Hackett, coordinador ofensivo, y Luke Getsy, coordinador de juego de pases, quienes habían demostrado su calidad junto a Matt en Green Bay.

Los Empacadores también quieren montar una mejor línea ofensiva y mucho dependerá de que David Bakhtiari por fin esté al 100 por ciento, tras superar una complicada lesión.

Vikings de Minnesota: otras manos en el timón

Con Kevin O’Connell como su nuevo coach, Minnesota tiene armas para complicarle el camino a Green Bay, siempre y cuando su QB, Kirk Cousins, se encienda. Lo que sí es que Cousins tendrá a su lado a Justin Jefferson, quien seguramente estará por cuarta temporada al hilo entre los líderes de atrapadas y yardas en la NFL.

Pero los Vikingos también podrían pisar fuerte si las lesiones respetan a Dalvin Cook, corredor peligroso que se perfila como uno de los principales dolores de cabeza para cualquier rival. Sin embargo, habrá que ver si montan una muralla a la defensa bajo el mando de su nuevo coordinador defensivo, Ed Donatell, quien llega procedente de Denver.

No es descabellado que Minnesota pueda conseguir al menos 10 victorias y así pelear la cima con Green Bay.

Bears de Chicago: tienen Fieldsdependencia

Chicago no tiene manera de pelear por Playoffs y mucho menos el título divisional al estar en plena reconstrucción, pero todo pasará por lo que haga Justin Fields, quien necesita hacer química pronto con sus nuevos compañeros.

Fields tendrá el apoyo del nuevo coordinador ofensivo Luke Getsy, quien salió de Green Bay, pero buscará construir a los nuevos Osos. Será importante también que Justin Fields consiga socios, pues hay muchas dudas sobre sus receptores.

En su línea defensiva aún guardan fuelle, con Robert Quinn, quien a sus 32 años arrancará la temporada como el sexto jugador activo con más capturas en la NFL y el número 35 en la historia. Aaron Rodgers y Kirk Cousins, de Green Bay y Minnesota, respectivamente, están entre sus QBs favoritos.

Lions de Detroit: defender con las garras

Detroit espera que su mariscal de campo Jared Goff reaccione en esta nueva temporada, pero es más urgente mejorar en defensiva.

Los Leones escogieron en el Draft a Aidan Hutchinson, un ala defensiva que bien puede solucionar la principal carencia de la franquicia en la campaña pasada, como lo fue el bajo número de capturas. En 2021 Detroit quedó ubicado 30 en el ranking de capturas por lo que necesitan ser más agresivos en la línea defensiva.

Goff necesita reencontrarse y para ello se podría apoyar en D.J. Chark y Jameson Williams, que están llamados a darle una inyección de explosividad al ataque de esta franquicia. Detroit también estrenará coordinador ofensivo, Ben Johnson, quien buscará despertar a Goff.