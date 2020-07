Regaña Cortés Alcalá a ‘Piojo’ Herrera por no usar cubreboca en partido de ayer

La polémica que Miguel Herrera generó al no usar cubrebocas en el partido de América y Pumas en la Copa por México trascendió al deporte.

Y es que en una entrevista con El Universal, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción a la Salud del Gobierno de México regañó al entrenador de las Águilas por no seguir las medidas sanitarias impuestas por las autoridades.

Si está puesto en el lineamiento utilizar una barrera física, como el cubrebocas, hay que hacerlo. A veces las reglas no nos gustan, pero están para cumplirse. Por ejemplo, si me siento seguro en un lugar sin cubrebocas pero en la entrada del lugar indica que debe portarse, ni modo, me lo pongo y punto”, explicó el especialista.