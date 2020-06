Recuerdan agresiones de Luis García contra Kate a Faitelson por crítica a Ibarra

CIUDAD DE MÉXICO.- El tema de Renato Ibarra sigue más vivo que nunca. El futbol mexicano está por regresar y aún se desconoce qué pasará con el elemento del América.

Hoy, el ecuatoriano lanzó un mensaje en su cuenta de Instagram pidiendo una segunda oportunidad y explicando que “trabajará por los derechos de la mujer”. Rumores señalan que se trata de una campaña por parte de la directiva para limpiar la imagen del futbolista.

Sin embargo, la polémica no se quedó ahí. En Twitter, Enrique Bermúdez y David Faitelson se dijeron de todo por defender sus posturas en relación al tema.

“En el caso de Renato Ibarra, perdonado por su esposa, por el Club América, absuelto por la ley y condenado por un sector machista e hipocrita!!”, escribió el narrador de TUDN.

Momentos después, David Faitelson le respondió: Para mi esta claro, Enrique, que estás defendiendo a un golpeador de mujeres. Lo que no me queda claro es si lo haces porqué te identificas con ello o porqué te lo ordenaron. La verdad: Tampoco esperaba mucho de ti...

Para mi esta claro, Enrique, que estás defendiendo a un golpeador de mujeres. Lo que no me queda claro es si lo haces porqué te identificas con ello o porqué te lo ordenaron.

La verdad: Tampoco esperaba mucho de ti... https://t.co/9n1pCoJPvq — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 27, 2020

El ‘Perro’ concluyó con escribiendo que “está en contra del matrato a la mujer y del machismo que lo ejerce y condena”, respuesta por la cual varios usuarios de Internet le recordaron el tema de un ex compañero de Faitelson.

Que quede claro estoy totalmente en contra del maltrato a la mujer, pero también del machismo que lo ejerce e hipócritamente lo condena!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) June 27, 2020

Y es que el hoy periodista de ESPN coincidió en TV Azteca con Luis García quien estuvo envuelto en un escándalo de violencia doméstica por golpear a Kate del Castillo cuando era su esposa.

Faitelson aún conserva la amistad con Luis, por eso en redes le recriminaron que hable de Renato y siga “encubriendo a su amigo”.

El mismo que mandas tu al saludar a tu amigo Luis Garcia — Daniel ☽ (@danlu307) June 27, 2020

Kate sobre Luis García

En una campaña de la iniciativa Real Woman, la actriz narra su vivencia, aunque nunca nombra a García, se refiere a él como “un futbolista muy reconocido y exitoso”.

Por medio de un texto resumió su tormentoso matrimonio que comenzó en 2001 a sus 27 años:

“Me enamoré profundamente y al año me casé. Pocas veces de novios tuvimos problemas; más que problemas, eran cambios de ánimo marcados en su persona, los cuales hasta gracia me hacían”.

A partir de la boda, la actriz relata que los problemas intensificaron y su marido pasó de las bromas a los insultos: “Recuerdo las noches de mi luna de miel, esperaba a que se durmiera mi esposo para salir a llorar. Las cosas nunca se pusieron mejor. Su manera de controlarme era haciéndome sentir menos, insultándome y burlándose de mí y de mi trabajo como actriz. Siempre de una manera ‘chistosa’ y seguida de un beso. Así empezó el abuso, verbal”. Siguiendo el patrón del abusador, Del Castillo asegura que su esposo fue minando su confianza. “Controlaba hasta mi manera de vestir. Yo quería ser una buena esposa, demostrarle a él y a nuestros padres que era una mujer de casa a pesar de ser actriz, así que la mayor parte del tiempo me sentía culpable de ‘detonarle’ esa parte oscura”.

“Todo fue empeorando hasta que empezaron los empujones y las aventadas de objetos. Rompió varias puertas y lámparas. Me prohibió hacer un par de películas y tenía que regresar de LA, donde grababa una serie americana, argumentando que no podía dormir sin mí y que siendo su mujer tenía que dormir en casa. Cuando tomaba se le acentuaba lo violento. Pasé un año y medio con miedo a que llegara en la noche a casa”.

Para la actriz, el revulsivo fue un viaje que Luis García realizó en 2002 como analista deportivo: “Me vi en el espejo y no pude creer lo que vi, una mujer que no reconocí, no era yo. Me encontré vieja, flaca y fea. A partir de ese día dije: ¡No más! Y me fui de la casa no sin antes ir a casa de sus padres, a explicarles la situación. Les dije que en Navidad, el arañazo que su hijo traía no era porque se había rasguñado con una rama, les dije que fueron mis uñas al tratar de defenderme mientras su hijo me ahorcaba y me pateaba. Nunca más volví a esa casa y ahora soy muy feliz”.