Recortan salario a jugadores y empleados del Atlético San Luis

CIUDAD DE MÉXICO.- Al Atlético de San Luis le recortaron el sueldo por orden de su hermano mayor.



Alberto Marrero, presidente del conjunto potosino, reconoció que la medida de recortarle el salario a futbolistas y trabajadores de la institución vino desde las oficinas del Atlético de Madrid en España, pues el equipo que preside Miguel Ángel Gil Marín controla también las finanzas de su contraparte mexicana.



Nosotros hemos acordado tanto con jugadores, como con empleados, una reducción salarial que ha sido la misma que se ha tomado en Madrid. Tengo que agradecer al plantel completo por la solidaridad y por la ayuda.



"A nadie le gusta eso, la reducción salarial para el club ha sido bastante importante. En cuanto a la reducción era algo en lo que teníamos que trabajar porque sí es verdad que ahora no somos un club autosuficiente, dependemos del Atlético de Madrid, ellos ya lo había aplicado con trabajadores y jugadores", dijo Marrero en videollamada.



El directivo reconoció que la reducción no será retroactiva para los jugadores, aunque el club intentará recompensar el pago en caso de que el futbol vuelva en el mes de junio.



"Aquí no es como España, donde colectivamente se podían agarrar al ERTE. Acá individualmente nos tuvimos que arreglar con nuestros empleados. El 90 por ciento de los jugadores tiene un acuerdo de once pagos durante la temporada, entonces el del mes de junio no se les paga. Si en junio vuelve la actividad, nosotros les pagaríamos completo para que recuperen un poco de lo que perdieron", sentenció.