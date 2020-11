¡Récord historico! Roger Federer consigue récord de mil semanas dentro del Top-20

EUROPA – En cada paso que da deja una huella más grande que su pisada y es que su gigantismo deportivo es histórico y hace honor a su nombre al convertirse en uno de los mejores tenista de la historia, pues el suizo Roger Federer se hizo acreedor de otro éxito en su disciplina, es el único primero en conseguir estar colocado en el Top-20 del ranking de la ATP por mil semanas consecutivas.

El tiempo de la Pandemia del Covid-19 y la cuarentena le ha servido a Federer en este 2020 para centrarse mejor en su condición física y prepararse para una renovación completa para el próximo año, por lo que tendrá dos complicadas cirugías en las rodillas para librarse de las terribles dolencias y llegar fresco para el Abierto de Australia, pero este día es de celebrar para Federer, ya que por mil semanas no ha bajado de los 20 mejores del mundo.

Es histórico la hazaña que ha conseguido el suizo, pues desde el 23 de abril del 2001 se ha mantenido dentro de ese grupo de tenista, lo que hizo que el suizo se proclamara como el primero en conseguir dicha gesta, pero las semanas en las que estuvo pausado el deporte por la pandemia del Covid-19 no hubo ningún movimiento en el ranking, ya que este se quedó inmóvil por la inactividad.

De no haber existido la enfermedad que atacó bruscamente a nivel mundial a todas las naciones del planeta, Federer ya se hubiera afianzado de este titulo desde hace varias semanas atrás, ya que estas no contaron porque no hubo ninguna competencia por las condiciones criticas al inicio de la contingencia.

Otro logro que lo destacan entre los actuales competidores activos en la ATP, es que Federer es el tenista con más semanas colocado en la cima del ranking, al conseguirlo por 310 semanas, alargando el top del ranking al Top-50, Federer cuenta con 1049 semanas dentro de este y en el Top-100 se ha mantenido por 1080.