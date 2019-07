Reconoce DT de EU superioridad del 'Tri'

Chicago, Estados Unidos.- México fue mejor. Ése fue el juicio del técnico de Estados Unidos, Gregg Berhalter tras la Final de la Copa Oro.



"Al final del día tenemos que ganar esa experiencia, éste es el partido perfecto para eso.



Creo que en el curso de los 90 minutos México fue mejor, pero tuvimos mucha creatividad y buenas oportunidades, nos faltó tener un poco más de temple, sabíamos que quizá el público iba a ser un poco hostil, México sí tuvo el temple, jugaron bien sobre todo en el segundo tiempo, pero estoy orgulloso de los chicos, de cómo hemos evolucionado y el grupo está más cercano, con un conocimiento mucho mejor del sistema de juego, hemos progresado", expresó el timonel.



Aceptó que después de tantas fallas en la parte inicial perdieron el control del juego, un partido que se hizo largo, en el que no tuvieron respuesta ante la presión Tricolor.



"Teníamos que anotar, que presionar más para elaborar ese tipo de oportunidades, a medida que avanzó el partido ellos crecieron y anotaron.



"Creo que fue una combinación, jugamos vertical y eso nos costó, tuvimos ataques muy rápidos, no pudimos ir de un lado a otro, unas 15 veces, debimos mantener la pelota y no lo hicimos. Recuerden que hay muchos de nuestros jugadores que por primera vez juegan en esta categoría", dijo.



Estados Unidos se cansó por lapsos y cedió el control del partido.



"Sabíamos que iba ser difícil, hicimos buen trabajo, creo que tuvimos ventaja en cuanto a rapidez, velocidad, lo demostramos en el primer tiempo, a medida que intentamos con ataques rápidos nos restó energía. Los jugadores mexicanos se mantuvieron calmados, ellos tienen mucha experiencia y nosotros perdimos mucha energía.