Reciben al campeón mundial "Gallo" Estrada a ritmo de banda

A ritmo de banda fue recibido el doble campeón mundial sonorense Juan Francisco "Gallo" Estrada a su regreso a Sonora, al arribar este día al aeropuerto de Hermosillo, tras su triunfo contra Román "Chocolatito" González.

Un grupo de familiares, amigos y aficionados del boxeador rocaportense le dieron la bienvenida con una banda en vivo tras su triunfo por decisión dividida sobre el nicaragüense, el pasado sábado en Dallas, Texas.

Con el triunfo, Estrada, monarca del CMB, añadió el cinturón AMB de peso Supermosca para igualar al legendario Julio César Chávez como los únicos sonorenses en ser campeones unificados en dos ocasiones.

Todavía me falta mucho para lo que ha logrado Chávez en cuanto a trayectoria, pero vamos poco a poco. Vamos bien, mi cuarto título a nivel mundial (dos en peso Mosca) y estoy muy contento porque no lo he hecho solo, está mi equipo de trabajo que siempre me ha apoyado y por ellos estoy aquí", dijo el "Gallo".