Rayados de Monterrey podría demandar a Inter de Miami

ESTADOS UNIDOS – El inter de Miami de la MLS podría estar en problemas y enfrentar una demanda debido a que su nuevo jugador, Rodolfo Pizarro, declaró que sostuvo platicas con el dueño, David Beckham, y que fue motivado por él para desertar de Rayados de Monterrey.

Fue en el areopuerto de Monterrey donde Pizarro expresó esas palabras, donde le dijo a los reporteros que se encontraban presente sobre las platicas que ha sostenido con Beckham a través de vídeo llamadas, donde al parecer han tenido muy buena comunicación.

“(Beckham) habló conmigo en video llamadas. Me dijo que quería contar conmigo. Desde que me llamó influyó mucho para que tomara mi decisión", dijo Pizarro.

Según el reglamento de la FIFA, está prohibido que cualquier que se tenga cualquier contacto entre jugador y personal del equipo con el que podría fichar durante las negociaciones de ambas escuadras. El presidente Deportivo Dulio Davino afirmó que la directiva está analizando el caso y están viendo si van a proceder legalmente en contra del equipo estadounidense.

“Me preocupa el tema de la videollamada, si Beckham... no sé si pertenece o no a la directiva, pero él no podría habar con jugadores que tienen contrato, no es algo injusto, es contra el reglamento y ya está en manos de los abogados, yo no sé cómo va a reaccionar el club”, indincó.