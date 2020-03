Raúl Jiménez recuerda a ‘Chucho’: “Estaría orgulloso de lo que he logrado”

Raúl Jiménez recordó al fallecido Christian Benítez, con quien compartió vestidor cuando jugaban en el América.

En un Facebook Live para la cuenta de Brigestone México, el jugador del Wolverhampton habló sobre su ex compañero, asegurando que estaría muy orgulloso de él al ver todo lo que ha conseguido.

"Chucho Benítez fue un gran jugador, al que le debo mucho. Me daba muchos consejos. Fue una persona increíble. Me tocó vivir varias cosas con él, ya sea dentro y fuera de la cancha. Le debo mucho. Sé que estaría muy orgulloso de lo que he logrado porque sé que él confiaba mucho en mí y en lo que podía hacer", expresó el delantero mexicano.