Raúl Jiménez no está de acuerdo con eliminación del ascenso y descenso en Liga MX.

Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton, se dijo en desacuerdo con la eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano, pues considera de esta forma se perderá la competitividad.

No estoy de acuerdo porque se pierde la esencia de competir los clubes que peleaban el descenso se pueden tirar a la hamaca y estar cómodos, no es como en otras ligas en el mundo en donde te ibas al descenso por tener un año malo; me parece increíble, pero al final la decisión parece estar tomada y pues, ¿qué se puede hacer?", lamentó el mexicano en entrevista para ESPN.