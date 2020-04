Rams cierran instalaciones tras positivo por Covid-19 de Allen

Los Rams de Los Ángeles revelaron el jueves que cerraron por casi dos semanas su complejo de entrenamiento y pusieron en cuarentena a varias personas el mes pasado, después de que su centro Brian Allen dio positivo de coronavirus.

Reggie Scott, director de medicina y desempeño deportivo de los Rams, dijo que nadie más en la organización ha enfermado durante la pandemia de COVID-19.

Allen se siente mucho mejor, luego de contraer el padecimiento viral, indicó Scott el jueves.

Hasta hoy, no tenemos otros casos positivos, lo que es asombroso”, agregó. “Lo bueno es que no he recibido otras llamadas telefónicas ni nada por el estilo sobre gente que haya enfermado o que tenga síntomas, y eso es maravilloso. Todos están haciendo su trabajo, hacen lo debido y respetan el distanciamiento social”.