Ramón Morales asegura que Chivas del 2006 golearían a las de Matías Almeyda

Ramón Morales, ex jugador y capitán de Chivas, afirmó que si el equipo campeón del Apertura 2006, dirigido por José Manuel de la Torre, y el del Clausura 2017, por Matías Almeyda, se enfrentaran en un partido, él y sus compañeros ganarían “por mucho”.

Durante una emisión del canal deportivo Fox Sports, donde estuvieron vía remota varios futbolistas que integraban aquella plantilla que se alzó con el título hace 14 años en Toluca, nombraron al argentino como uno de los mejores directores técnicos que ha tenido el Rebaño Sagrado, por sus buenos números y la conexión que tuvo con jugadores y afición.

“Sabemos que es un técnico que a lo mejor no llegó con muchos reflectores y en poco tiempo consiguió cosas importantes en Chivas. Los de Copa, a nosotros nos tocó jugar algunos, pero no se les prestaba mucha importancia”, opinó Adolfo ‘Bofo’ Bautista.

“Aun así, los consiguió. Pero al hablar de técnicos me tocaron muchos buenos, Hans, el maestro Galindo, no me tocó pero estuvo Tuca. Resalto que Almeyda consiguió cosas en poco tiempo”, añadió.

Matías creo que logró algo muy importante: hizo una conexión muy buena con la gente. Lo ven como el mejor entrenador que ha pasado con Chivas. Han pasado muchos técnicos y pocos han podido hacer esa conexión con la gente”, complementó Alberto ‘Venado’ Medina.

Almeyda llegó a Chivas en septiembre de 2015, y dirigió al club hasta el 2018. Lo ganó todo: una Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y el título de la Concacaf Liga de Campeones en 2018.