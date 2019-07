Rafael Nadal: "Kyrgios es potencialmente un ganador"

LONDRES.-El español Rafael Nadal aseguró, en declaraciones nada más ganar su partido a Nick Kyrgios en Wimbledon, que el "aussie" es potencialmente "un ganador de Grand Slam".

Potencialmente es un ganador de Grand Slam y para estar arriba en el ránking", dijo Nadal, que venció en este séptimo enfrentamiento al australiano, por 6-3, 3-6, 7-6 (5) y 7-6 (3) para colocarse en la tercera ronda.

"Ha sido un oponente difícil, cuando quiere competir es uno de los mas difíciles con los que te puedes enfrentar", añadió el español, que había perdido contra Kyrgios en la Central en 2014. "Contra mí y contra los 'top' se esfuerza mucho", puntualizó.

Preguntado por el incidente de Kyrgios con el juez de silla, cuando le reclamó que Rafa tardaba mucho en colocarse al resto, Nafal dijo que no se había dado cuenta de todo. "No estaba a su lado y no quiero comentar sobre esto", comentó el español.

Lo amas o lo odias, pero Kyrgios es muy crack. pic.twitter.com/mvfp6wYYhs — Rodolfo Landeros (@RodolfoLanderos) 4 de julio de 2019



"El segundo set fue difícil, perdí un poco la concentración", admitió Nadal, que terminó señalando: "Es muy difícil ganarle dos desempates a Nick".