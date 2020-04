Rafael Lebrija tacha de "títere" a Enrique Bonilla

México – Rafael Lebrija, expresidente de la Liga MX, se aventó en contra del actual presidente, Enrique Bonilla, al tacharlo de “marioneta” debido a que señaló que Bonilla es manipulado por los dueños de la liga y que en las decisiones que toman dentro de la organización no es tomado en cuenta para nada.

Estas fuertes declaraciones por parte de Lebrija se debe a la más reciente polémica que se desató al desaparecer el ascenso y el descenso por los próximos cinco temporadas y por la creación de la Liga de Desarrollo, donde asegura que Bonilla nunca ha sido participe de las operaciones que implementan los dueños de los clubes.

“Enrique Bonilla ha sido nefasto. Me llevo muy bien con él, pero eso no quiere decir que vaya apoyarlo; cada cosa en su lugar, y más por el futbol mexicano. Bonilla lo hace porque se lo indican los dueños y él, en lugar de oponerse y decir 'yo quiero hacer esto', que era lo que sucedía antes; que nosotros decíamos a los dueños: 'Señores, hay que hacer esto y lo otro', porque estábamos metidos en la problemática del futbol. Ahorita no, ahorita aquí no; son los dueños los que dicen: ‘Señores, para la derecha, para la izquierda", señaló.