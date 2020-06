Quique Setién opina que hay buena relación entre el plantel del Barcelona

Con todo y que Lionel Messi ignoró al asistente Eder Sarabia en el partido que el Barcelona y el Celta de Vigo empataron, Quique Setién salió a callar los rumores y aseguró que existe una buena relación entre el cuerpo técnico y los jugadores del equipo que dirige.

Cuando no hay victorias, porque una jugada aislada como la falta del gol del empate, todo el mundo saca punta. Este es el circo en el que estamos montados. La relación con los futbolistas es buena. Yo no percibo ningún problema digno de mención (…) No pasó nada entre ambos, fue una indicación más, no sé qué quieres que te diga", manifestó en conferencia de prensa.