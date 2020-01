“Quiero ser recordado como un jugador que no desperdició un momento”: Kobe en 2015

Fue en una entrevista realizada en diciembre de 2015 que a Kobe Bryant se le cuestionó la forma en la que quería ser recordado, declaraciones que han sido retomadas cuatro años después, tras su repentino fallecimiento este domingo 26 de enero en un accidente aéreo.

"Siempre he dicho que quiero ser recordado como un jugador que no desperdició un momento... que no desperdició un día", expresó.

Me siento extremadamente bendecido por el hombre que me dio el talento, pero al mismo tiempo no lo doy por sentado, para nada. Así que si puedo ser recordado como una persona que nació con un talento, pero que hizo todo lo que podía por destacar", añadió.

También compartió su filosofía de juego, misma que lo llevó a convertirse en una de las máximas figuras tanto de los Lakers de Los Ángeles, como de la NBA y del deporte mundial.

"Vivir todos los días como si fuera el doceavo hombre en la banca, creo que esa es una lección muy poderosa, algo que ojala los jugadores que hay ahora y los que vendrán después, elijan seguir también", concluyó.