“Quien vea a LeBron al nivel de Michael, debe ir al oftalmólogo”: Agente de Jordan

David Falk, agente de Michael Jordan, aseguró que no existe ningún jugador al nivel de su cliente.

Por tal razón, manifestó que todo aquel que compare al mítico 23 de los Chicago Bulls con LeBron James requiere revisarse la vista.

Al ver el documental ('The Las Dance'), me di cuenta de que solo una persona ciega puede pensar que, en algún momento, que un jugador estaba al mismo nivel que él. Ninguno. Espero que el documental termine esta conversación. ¿LeBron? Es un paso hacia abajo. ¿Y quién no ve eso? debe ir al oftalmólogo. Tal vez una prueba de la vista ayude", señaló Falk.