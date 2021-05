¿Quién es Florian Thauvin, el posible refuerzo bomba de Tigres?

FRANCIA-. El nombre de Florian Thauvin comenzó a sonar esta semana con mucha fuerza como posible refuerzo de Tigres UANL, incluso medios internacionales aseguraron este jueves que ya hay acuerdo.

Los felinos hicieron hace seis años una de las mejores contrataciones en la historia de la Liga MX al fichar a André-Pierre Gignac, proveniente de la Liga Francesa, y ahora quieren hacer lo mismo con Thauvin.

¿Quién es Florian Thauvin?

El posible nuevo refuerzo de Tigres para el siguiente torneo es un futbolista de 28 años nacido en Orleans, Francia, quien además es parte de la Selección de Francia y ganó la Copa del Mundo 2018.

¡Preparen el BOMBAZO del siglo en la Liga MX! ������



Tigres convenció a Florian Thauvin y está a una firma de ser jugador del cuadro felino. Sería un contrato por cuatro años ✍��



Se reencontrará con Gignac luego de que coincidieron en el Olympique de Marsella del 2013 a 2015 �������� pic.twitter.com/eVXYYFNIjw — MedioTiempo (@mediotiempo) May 6, 2021

Thauvin, quien inició su carrera en el futbol profesional en el 2010, juega como extremo derecho, aunque de acuerdo a Transfermarket, también puede desempeñarse como extremo por izquierda y mediocampista ofensivo.

En sus más de 10 años de carrera, el potencial nuevo refuerzo felino ha jugado con Grenoble, SC Bastia, Newcastle United (Inglaterra) y Olympique de Marsella, donde fue compañero de Gignac por tres años. Es la figura de Marsella.

Selección de Francia

Thauvin ha pasado por todos los procesos del combinado galo, ya que formó parte de Sub 18, Sub 19, Sub 20, Sub 21 y la mayor, donde fue uno de los jugadores que levantó la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Sin embargo, en el pasado mundial, el ofensivo de 28 años solo disputó un minuto, en el juego de octavos de final contra Argentina.

En 10 partidos y 333 minutos con el combinado mayor de Francia, el todavía futbolista de Marsella ha metido un gol y ha dado una asistencia. Ambos fueron en la Clasificación para la Eurocopa.

En la presente temporada

Este 2020-21, que podría ser la última campaña de Florian Thauvin en el futbol europeo, el francés ha disputado 42 juegos y 3 mil 202 minutos, en los que ha marcado ocho anotaciones y ha dado diez pases de gol, con la playera de Olympique de Marsella.