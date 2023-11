Quién es Daniela López Mejía, la deportista que acusó ser golpeada por su pareja

CIUDAD DE MÉXICO.-La deportista y exseleccionada nacional de lucha, Daniela López Mejía, compartió a través de sus redes sociales un testimonio acompañado de imágenes de las lesiones sufridas tras ser agredida físicamente por el padre de su hija.

Estaba muy asustada, no sabía qué hacer, cómo reaccionar. Temía por mi seguridad y la de mi hija. Estoy bien, estoy a salvo. Ya descartamos fracturas, mi ojo está bien”, comentó.

La agresión llevó a López Mejía a presentar una denuncia formal por violencia familiar en la Subprocuraduría de Justicia Alternativa Unidad de Atención Temprana Cabo San Lucas.

“Lo que me hizo es inhumano, no le importó que mi hija estuviera ahí (…) Lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía”, agregó

⚠️ NOS UNIMOS A LAS EXIGENCIAS DE JUSTICIA PARA DANIELA ⚠️



Daniela López Mejía, ex seleccionada nacional de lucha fue violentada por el padre de su hija, hecho por el que el medio deportivo mexicano se ha unido para darle fuerza y exigir justicia en este momento difícil. pic.twitter.com/ZUW8AUBIfm— Todo, Menos Fútbol ® (@todomenosfut) November 28, 2023

¿Quién es la pareja de Daniela López Mejía?

Su expareja, Luis, un peleador profesional de artes marciales mixtas, también es dueño de Consciencia Muay Thai Boxeo y MMA, así como de México Combate League.

A pesar del susto y las lesiones, Daniela agradeció el apoyo de sus seguidores y destacó su determinación para buscar justicia.