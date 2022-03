Querétaro vs Atlas: Mamá de "El Razor", joven que daban por muerto, pide "no ser amarillistas"

QUERÉTARO, Querétaro.- La mamá de "El Razor", apodo con el que se le conoce a Esteban Hernández Martínez, integrante de la barra 51 de los rojinegros, y a quien algunos medios daban por muerto, pidió por medio de un video "no ser amarillistas, ni difundir cosas que no son ciertas" luego de los violentos hechos ocurridos en La Corregidora durante el Querétaro vs Atlas.

Nos llegan (noticias) a mis familiares de Guadalajara, a los de Estados Unidos, que mi hijo está muerto, no está muerto, le están dando atención", aclara María Guadalupe Martínez López.

Desde el hospital donde atiende a "El Razor", su madre pide no difundir que su hijo está muerto, y solo difundir lo que ella dice, que le ha confirmado el doctor.

Explicó que con la versión del supuesto fallecimiento de su hijo afectó y preocupó a su familia, en especial a la abuela de "El Razor", quien detalla es mayor.

"No sean amarillistas, nada más lo que yo les diga, eso porque me lo dijo el doctor. Pero no difundan que mi hijo está muerto, porque tengo familia, mi madre está grande, ella está asustada".

Además, agradeció la atención que ha recibido en Querétaro, pues cuenta que le han cubierto traslados, servicios y comidas.

Abren cuenta para apoyar a "El Razor"

Ante esto, múltiples páginas de aficionados del Atlas han compartido una cuenta para recaudar fondos y así ayudar a Esteban y su familia a solventar los gastos que conlleva dicha situación.

La situación de la Sra. Lupe es difícil tanto económica como de salud y no pude solventar su estadía en Querétaro así como el tratamiento que vaya a requerir su hijo. Si quieren apoyarla les dejo los datos", escribió la cuenta.

De inmediato, varios usuarios comenzaron a mandar la captura de pantalla con sus donaciones e incluso hubo otros tantos que le ofrecieron hogar a la mujer.

Difunden lista de hospitalizados y desaparecidos tras violencia en el Querétaro vs Atlas

En redes sociales, familiares de quienes estuvieron en el partido Querétaro vs Atlas han difundido la lista de hospitalizados y el estado en el que se encuentran más personas que estuvieron presentes en el juego.

