Queda definido el Octagonal Final de Concacaf para Mundial de Qatar 2022

MÉXICO-. Falta solo un año y cuatro meses para que se dispute la Copa del Mundo Qatar 2022 y poco a poco comienzan a darse a conocer los posibles invitados para disputar el torneo.

En el caso de la Concacaf, este martes quedaron definidos todos clasificados al Octagonal Final, donde ocho selecciones buscarán su boleto para asistir a Qatar y participar en el Mundial número 22 de la historia.

México, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica y Panamá son las ocho selecciones que disputarán la última fase de clasificación de la Concacaf.

¿Cuántos clasifican al Mundial?

De esas ocho selecciones, tres avanzarán de forma directa a la Copa del Mundo y una disputará un juego de repechaje, como lo hizo México en el 2013, ante Nueva Zelanda.

Así se jugará la primera jornada

México vs Jamaica, El Salvador vs Estados Unidos, Canadá vs Honduras y Panamá vs Costa Rica serán los partidos de la primera jornada de esta etapa clasificatoria.