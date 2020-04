"¿Qué voy a hacer en México?", José Cardozo

MONTERREY, NL.- El ex delantero paraguayo José Saturnino Cardozo aceptó que estuvo renuente a jugar en el Toluca, escuadra con la que posteriormente hizo historia al convertirse en su máximo goleador.



Cuando llegué tuvimos muchos inconvenientes, primero no quería firmar, yo venía del Olimpia, fui campeón invicto de Paraguay y habíamos perdido una Semifinal de (Copa) Libertadores. Tenía ofertas para ir a Brasil, Argentina y un equipo de Japón, cuando me dijo el presidente 'te vas a México con Toluca'", manifestó.



"Yo dije '¿qué voy a hacer en México?' En ese momento no quería venir a México, era un equipo que estaba peleando el descenso, un equipo que tenía altibajos", declaró a una televisora internacional.



Indicó que no fue sencillo su llegada a los Diablos Rojos a la mitad de la década de los 90, debido a que lo hizo con problemas físicos. "Me costó adaptarme, llegué lesionado del tobillo y la rodilla, (pero) fueron dos etapas increíbles, primero la mala, y después la del equipo muy ganador".



Cardozo destacó los 29 goles que marcó en la fase regular del Torneo Apertura 2002, más siete en la Liguilla, para así ayudar a su equipo a lograr el título de liga. "Todavía no creo, es increíble, no arranqué jugando ese torneo, creo que no jugué los primeros dos partidos, venía de una operación de tobillo".



Indicó que esa cantidad de anotaciones no pudo haber sido posible sin los compañeros adecuados y un trabajo colectivo correcto. Compartía el ataque con Sinha y Vicente Sánchez.



"Teníamos un equipo que jugaba muy bien al futbol y que generaba muchas oportunidades, entonces tenía que trabajar mucho en la semana, afinarme, para estar en el momento justo, pero no es fácil, hacer 29 goles fue una locura", sentenció.