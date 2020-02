¡Qué siempre no! George Clooney no compraría al Málaga, pero sería su imagen

Aunque hace unos días se dijo que George Clooney tenía intenciones de comprar al Málaga, de la Segunda División de España, el presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas, Antonio Aguilera, quien en un principió lo comentó, aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas.

El directivo señaló que quizás ocurrió porque señaló que un grupo de inversionistas procedentes del cine comprarían el equipo.

Yo jamás he dicho que Clooney fuera a comprar nada y, de hecho, no lo va a hacer, es cierto que hay un grupo muy interesado en el Málaga desde hace más de dos años, pero no es quien piensan", indicó.

Aguilera precisó que a lo mucho, el nominado al Óscar por Los descendientes y Up in the Air, entre otras, sería la imagen del equipo para promocionarlo e incluso haría gastos simbólicos, pero no formaría parte de los accionistas.

Actualmente, el Málaga CF va bien encaminado, pues está alejándose de la zona del descenso y cerca de los puestos de playoffs para La Liga.

Sin embargo, también tuvo algunos temas delicados que enfrentar, como el despido de Víctor Sánchez del Amo, ex entrenador, por la divulgación de su video íntimo.